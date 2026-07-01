Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
18°
Чтв, 30
20°
Птн, 31
25°
ЦБ USD 79.36 0.66 30/07
ЦБ EUR 90.21 0.58 30/07
Нал. USD 80.70 / 81.20 29/07 18:20
Нал. EUR 92.71 / 94.00 29/07 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 410
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 296
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 008
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 092
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Время сиять

Уджин — подающий надежды школьный бейсболист, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапной потери контроля над своей коронной подачей. Команда перестает в него верить, парень впадает в отчаяние. Но все меняется с появлением таинственного студента Квон Тэхи, который неожиданно становится его наставником и верным другом. Благодаря этой поддержке Уджин преодолевает свои страхи и вновь становится лучшим игроком. Когда все, кажется, налаживается, Квон Тэхи бесследно исчезает. В поисках друга юноша сталкивается с шокирующей правдой, которая переворачивает их историю с ног на голову.

Страна
Южная Корея
Режиссёр
Ким Сон Хо
Актёры
Ли Чже Но, На Чжэ Мин, Ли Чжон Хек, О Хен Ген
Продолж.
87 мин.
Премьера
13 августа 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма, Спортивный фильм

Еще в кино

Кино
Ее личный ад
Кино
Между небом и землей
Кино
Патруль времени
Кино
TheatreHD: Зальцбург. Сельская честь / Паяцы
Кино
За любовь
Кино
Старый орел
Кино
Могильный ритуал. Зло вернулось
Кино
Школа призраков
Кино
Храбрый Давид
Кино
Непокой