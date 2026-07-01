Время сиять

Уджин — подающий надежды школьный бейсболист, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапной потери контроля над своей коронной подачей. Команда перестает в него верить, парень впадает в отчаяние. Но все меняется с появлением таинственного студента Квон Тэхи, который неожиданно становится его наставником и верным другом. Благодаря этой поддержке Уджин преодолевает свои страхи и вновь становится лучшим игроком. Когда все, кажется, налаживается, Квон Тэхи бесследно исчезает. В поисках друга юноша сталкивается с шокирующей правдой, которая переворачивает их историю с ног на голову.
- Страна
- Южная Корея
- Режиссёр
- Ким Сон Хо
- Актёры
- Ли Чже Но, На Чжэ Мин, Ли Чжон Хек, О Хен Ген
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма, Спортивный фильм