«Время Надежды» — история, которая тронет сердца и заставит задуматься о самом главном.

Эту пьесу драматург и журналист Марат Шахманов создал в рамках проекта «Актуальная драматургия о специальной военной операции», где объединили свои усилия драматурги, режиссёры и реальные участники СВО. В остром живом диалоге родилось произведение о современных героях — людях, которые ценой своей жизни отстаивают право на русскую культуру, язык, память.

Прототипом главного действующего лица пьесы стал офицер Вооруженных Сил России Левон Акопян, оказавшийся в эпицентре боевых действий. Его реальная история переплетается с художественным вымыслом, необходимым для создания полноценного художественного произведения.

В музыкально-драматическом спектакле Рязанского музыкального театра поднимаются темы патриотизма, героизма, ответственности перед памятью поколений, невозможности отменить русскую культуру и русский язык. Есть здесь и тема любви — чистой, искренней, всё побеждающей. Но главное в музыкальном театре — музыка! И «Время Надежды» режиссёра Урсулы Макаровой в этом смысле не станет исключением, но удивит даже наших постоянных зрителей. В этом спектакле в качестве композиторов выступают артисты Рязанского музыкального театра. Антон Свиркин написал музыку на свои стихи, а Сергей Головкин — на стихи Марата Шахманова.

Современные драматургия, поэзия и музыка в первую очередь адресованы молодёжи. Спектакль идёт без оркестра.