ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!

В год 80-летия Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник открывает выставку, посвященную этим великим событиям.

На выставке будут представлены подлинные предметы из фондов РИАМЗ: оружие, элементы обмундирования, личные вещи и награды героев-рязанцев, трофеи поверженного врага. Выставка проиллюстрирована многочисленными фотодокументами, снятыми на войне рязанскими фотокорреспондентами Николаем Богдановым, Николаем Гавриловым, Юрием Корольковым, Михаилом Савиным, а также плакаты рязанского художника Александра Сырова. С группой местных живописцев Александр Сыров создавал серии плакатов и карикатур, обличающих подлость немецкой армии и подчеркивающих правое дело советских людей.

Символична работа известного рязанского скульптора Антонины Усаченко «Скорбящая псковитянка», которая также будет представлена на выставке.

Все эти вещи — символы мужества, самоотверженности и огромного вклада каждого рязанца в общую Победу.