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Возвращение Одиссея

Спустя 20 лет странствий Одиссея выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец возвращается домой, но в его государстве многое изменилось с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Одиссей тоже изменился — он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Ему приходится обратиться к прошлому ради спасения своей семьи и возвращения утраченной любви.

Режиссёр
Уберто Пазолини
Актёры
Рэйф Файнс, Жюльетт Бинош, Чарли Пламмер, Марван Кензари, Том Рис Харрис, Амир Уилсон, Анхела Молина, Джейми Эндрю Катлер, Моэ Бар-Эль, Клаудио Сантамария, Амеш Эдиревира, Джаз Хатчинс, Магаджая Зильберфельд, Аарон Кобэм
Продолж.
116 мин.
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Исторический фильм, Драма

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