Возвращение Одиссея

Спустя 20 лет странствий Одиссея выбрасывает на берег Итаки. Царь наконец возвращается домой, но в его государстве многое изменилось с тех пор, как он ушел сражаться в Троянской войне. Его любимая жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме, и многочисленные женихи вынуждают ее выбрать нового мужа, который станет царем. Одиссей тоже изменился — он больше не тот могучий воин, каким его помнит народ. Ему приходится обратиться к прошлому ради спасения своей семьи и возвращения утраченной любви.