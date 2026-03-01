Возвращение кота

В разгар дня на оживленной улице юная Хару храбро выхватывает из-под колес грузовика очаровательного кота. К ее великому удивлению, кот встает на задние лапы и благодарит Хару на человеческом языке. Оказывается, перед ней принц загадочного Кошачьего царства, и теперь Кошачий царь хочет женить его на отважной спасительнице.

Вскоре он похищает Хару, которая вовсе не желает быть кошачьей принцессой, и только верные усатые и хвостатые друзья — толстый бродяга Мьюта и великолепный Барон — смогут вызволить её из кошачьего плена.