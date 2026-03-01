Возвращение гремлинов

Зак и его друзья решают отметить 18-летие на живописном горнолыжном курорте в заснеженной Финляндии. Но праздник совпадает с загадочным «МонстерФестом», где главный гость — живой «Горец» Кристофер Ламберт. Парни погружаются в мир восторга и веселья, но все быстро меняется: в городке пробуждается орда беспощадных и кровожадных гремлинов, закамуфлированных под милых снеговиков. Теперь веселятся не люди, теперь главное — не стать добычей и по возможности избавиться от хищных тварей, закрыв межпространственные врата.
- Режиссёр
- Марко Мякилааксо
- Актёры
- Кристофер Ламберт, Джо Данте, Ярмо Мякинен, Исмо Лейкола, Крис Кавалье, Кхеба Турай, Арман Ализад, Сами Хухтала, Ииро Панула, Майкл Холл
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
-
2 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Фэнтези, Комедия, Фильм ужасов