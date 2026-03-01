Возвращение гремлинов

Зак и его друзья решают отметить 18-летие на живописном горнолыжном курорте в заснеженной Финляндии. Но праздник совпадает с загадочным «МонстерФестом», где главный гость — живой «Горец» Кристофер Ламберт. Парни погружаются в мир восторга и веселья, но все быстро меняется: в городке пробуждается орда беспощадных и кровожадных гремлинов, закамуфлированных под милых снеговиков. Теперь веселятся не люди, теперь главное — не стать добычей и по возможности избавиться от хищных тварей, закрыв межпространственные врата.