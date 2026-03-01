Вот это драма!

Как хорошо вы знаете свою вторую половинку? Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считаные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать… Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.
- Режиссёр
- Кристоффер Боргли
- Актёры
- Роберт Паттинсон, Зендая, Алана Хаим, Зои Уинтерс, Майкл Эбботт-мл., Мамуду Ати, Хейли Гейтс, Сидни Леммон, Яя Госслен, Джордин Кюре, Пейтон Джексон, Кристофер С.Джеймс
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
-
9 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Романтика