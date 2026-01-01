Воскрешение

В мире, где человечество отказалось от возможности грезить в обмен на бессмертие, герои вопреки всему отправляются в сновидческую одиссею по истории кино. Каждая из глав посвящена определенному кинематографическому течению и одному из чувств: зрению, слуху, вкусу, обонянию, осязанию.