Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-16°
ЦБ USD 78.57 -0.28 15/01
ЦБ EUR 92.2 -0.2 15/01
Нал. USD 78.87 / 79.00 15/01 10:35
Нал. EUR 92.50 / 93.07 15/01 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 550
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 457
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 566
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 378
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Воскрешение
Кино

Воскрешение

В мире, где человечество отказалось от возможности грезить в обмен на бессмертие, герои вопреки всему отправляются в сновидческую одиссею по истории кино. Каждая из глав посвящена определенному кинематографическому течению и одному из чувств: зрению, слуху, вкусу, обонянию, осязанию.

Режиссёр
Би Гань
Актёры
Джексон И, Шу Ци, Марк Чао, Ли Гэнси, Хуан Цзюэ, Чэнь Юнчжун, Чжан Чжицзянь, Хлоя Мааян, Го Мучэн
Продолж.
159 мин.
Премьера
22 января 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика