Воскрешение

В мире, где человечество отказалось от возможности грезить в обмен на бессмертие, герои вопреки всему отправляются в сновидческую одиссею по истории кино. Каждая из глав посвящена определенному кинематографическому течению и одному из чувств: зрению, слуху, вкусу, обонянию, осязанию.
- Режиссёр
- Би Гань
- Актёры
- Джексон И, Шу Ци, Марк Чао, Ли Гэнси, Хуан Цзюэ, Чэнь Юнчжун, Чжан Чжицзянь, Хлоя Мааян, Го Мучэн
- Продолж.
- 159 мин.
- Премьера
-
22 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика