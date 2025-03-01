Восхождение

Военная драма по мотивам повести «Сотников» В.Быкова. Белоруссия, зима 1942 года. Партизан Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. Они попадают в плен, и начинаются допросы и пытки. Один из героев не выдерживает и предает товарища.
- Страна
- СССР
- Режиссёр
- Лариса Шепитько
- Актёры
- Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, Николай Сектименко, Мария Виноградова, Станислав Житарев, Николай Смирнов, Сергей Юртайкин, Станислав Бородокин, Александр Пятков, Игорь Безяев, Галина Булкина, Сергей Канищев, Александра Харитонова
- Продолж.
- 111 мин.
- Премьера
-
1977-04-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Война