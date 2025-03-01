Восхождение

Военная драма по мотивам повести «Сотников» В.Быкова. Белоруссия, зима 1942 года. Партизан Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. Они попадают в плен, и начинаются допросы и пытки. Один из героев не выдерживает и предает товарища.