«Воровайки» — отечественная группа, исполняющая песни в жанре шансон. Группа «Воровайки» была создана в 1999 году Юрием Алмазовым. В ноябре того же года выходит дебютный альбом, который сразу завоевывает сердца многих слушателей своими простыми и в то же время глубокими песнями, где отражается душа, боль и радость русского человека.

Смесь шансона, блатной романтики, лирики и драйва: группу «Воровайки», разменявшую третий творческий десяток, по праву можно назвать культовой и легендарной. Группа активно гастролирует, пишутся новые песни и альбомы.

Встречайте! Новое поколение легендарной группы «Воровайки»! Проверенные временем хиты: «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая», «Не воровка, не шалава», «Наколочки» и многие другие! Море энергии, зажигательного драйва от трех ураганных девчонок зажгут ваши сердца огнем безудержной «воровайской» энергетики! На концерте Вы окунетесь в незабываемый восторг от живого исполнения, качественного звука и света! Потанцуем вместе с группой «Воровайки»!