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Воровайки
8 марта в 20:00
Концерты

Воровайки

Deep

Рязань, встречайте! Группа «Воровайки» — долгожданный большой сольный концерт в главный женский праздник — 8 марта в клубе Deep club.

Для Вас прозвучат такие хиты, как: «Хоп мусорок», «Девчонка рыжая», «Не воровка, не шалава», «Наколочки» и многие-многие другие! На концерте Вы окунетесь в незабываемый восторг от живого исполнения, качественного звука и света! Потанцуем вместе с группой «Воровайки»! 18:00 — Открытие дверей 20:00 — Начало мероприятия. Вход для зрителей младше 18 лет возможен только в сопровождении родителя или ближайшего родственника (опекуна).

Возраст
18+
Жанры
Эстрада, Шансон