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Вопль

После смерти матери жизнь Андреа превращается в настоящий кошмар. Девушка всюду слышит душераздирающий вопль, а на каждом шагу ее поджидает зловещий преследователь, который остается невидимым для всех, кроме нее. Когда при мистических обстоятельствах начинают погибать ее друзья, Андреа понимает: единственный способ остановить кошмар — встретиться с ним лицом к лицу.

Режиссёр
Педро Мартин Калеро
Актёры
Эстер Экспосито, Матильда Олливье, Алекс Моннер, Хосе Луис Феррер, Соня Альмарча, Томас дель Эсталь, Малена Вилья, Лия Лоис
Продолж.
107 мин.
Премьера
2025-02-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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