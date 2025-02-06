После смерти матери жизнь Андреа превращается в настоящий кошмар. Девушка всюду слышит душераздирающий вопль, а на каждом шагу ее поджидает зловещий преследователь, который остается невидимым для всех, кроме нее. Когда при мистических обстоятельствах начинают погибать ее друзья, Андреа понимает: единственный способ остановить кошмар — встретиться с ним лицом к лицу.
- Режиссёр
- Педро Мартин Калеро
- Актёры
- Эстер Экспосито, Матильда Олливье, Алекс Моннер, Хосе Луис Феррер, Соня Альмарча, Томас дель Эсталь, Малена Вилья, Лия Лоис
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2025-02-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов