В руки юной фантазерке Провиденс попадает волшебное перо, которое исполняет все написанные им желания. Первым делом девочка наделяет свою морскую свинку Пуфика способностью говорить, но он оказывается ворчливым и прожорливым паникером. Эту забавную парочку ждет захватывающее и удивительное путешествие через весь земной шар, новые друзья и опасности, ведь Провиденс и Пуфик должны спасти мир от коварного колдуна!
- Страна
- Франция, Бельгия
- Режиссёр
- Филипп Риш
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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8 октября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение