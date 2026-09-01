Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
15°
Птн, 09
19°
Сбт, 10
14°
ЦБ USD 85.42 -0.06 09/10
ЦБ EUR 95.47 -0.86 09/10
Нал. USD 85.60 / 86.00 08/10 18:15
Нал. EUR 97.00 / 97.80 08/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
10 часов назад
4 911
За курицами буду следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать до...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
30 сентября 13:56
3 394
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
29 сентября 15:50
1 706
АО «РКБ «Глобус» на «Электротранс 2026»: зарядная инфраструктура для э...
На выставке «Электротранс 2026» АО «Рязанское Конструкт...
29 сентября 14:54
1 702
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Волшебное перо

В руки юной фантазерке Провиденс попадает волшебное перо, которое исполняет все написанные им желания. Первым делом девочка наделяет свою морскую свинку Пуфика способностью говорить, но он оказывается ворчливым и прожорливым паникером. Эту забавную парочку ждет захватывающее и удивительное путешествие через весь земной шар, новые друзья и опасности, ведь Провиденс и Пуфик должны спасти мир от коварного колдуна!

Страна
Франция, Бельгия
Режиссёр
Филипп Риш
Продолж.
87 мин.
Премьера
8 октября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение