Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город — на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.
- Режиссёр
- Игорь Волошин
- Актёры
- Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Яна Сексте, Егор Корешков, Софья Лебедева
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2025-01-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези