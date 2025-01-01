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Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город — на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Режиссёр
Игорь Волошин
Актёры
Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Яна Сексте, Егор Корешков, Софья Лебедева
Продолж.
120 мин.
Премьера
2025-01-01 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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