Война и рок

Музыкальный спектакль по мотивам поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» — это смелый эксперимент на стыке литературы военного времени и современного русского рока. Постановка переосмысливает образ народного героя через призму актуальной музыки, сохраняя при этом глубину и гуманизм оригинала.

В центре сюжета — Василий Тёркин, солдат Великой Отечественной войны, чья стойкость, юмор и человечность помогают ему и его товарищам выстоять в самых тяжёлых испытаниях. Знакомые эпизоды поэмы («О войне», «Переправа», «О награде».)

Таким образом, спектакль становится мостом между поколениями, объединяя уважение к литературному наследию и стремление говорить с современным зрителем на его языке.