Война и рок

Музыкальный спектакль по мотивам поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» — это смелый эксперимент на стыке литературы военного времени и современного русского рока. Постановка переосмысливает образ народного героя через призму актуальной музыки, сохраняя при этом глубину и гуманизм оригинала.
В центре сюжета — Василий Тёркин, солдат Великой Отечественной войны, чья стойкость, юмор и человечность помогают ему и его товарищам выстоять в самых тяжёлых испытаниях. Знакомые эпизоды поэмы («О войне», «Переправа», «О награде».)
Таким образом, спектакль становится мостом между поколениями, объединяя уважение к литературному наследию и стремление говорить с современным зрителем на его языке.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Арсений Кудря
- Актёры
- Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Игорь Гордеев, Мария Конониренко, Вячеслав Мельник, Никита Московой-Руссо, Валерий Рыжков, Анастасия Сылка
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Музыкальный спектакль