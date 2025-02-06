Война и музыка

Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Каждый из них пошел на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это самое ценное и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду сражений с фашизмом им помогает… музыка! Захватив с собой музыкальные инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы.
- Режиссёр
- Сарик Андреасян
- Актёры
- Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Олег Каменщиков, Михаил Тарабукин, Елизавета Моряк, Евгений Шириков, Микаэл Арамян, Грант Тохатян
- Премьера
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2025-02-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма, Война