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Водитель-олигарх

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:00
12:55
14:50
16:45
18:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

18:00
22:05

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:30
15:40
17:40
21:40

«Пять Звезд»

11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10

«Киномакс»

10:25
12:25
14:25
16:30
18:00
20:00

«Формула Кино»

11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:00
12:55
14:50
16:45
18:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

18:00
22:05

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:30
15:40
17:40
21:40

«Формула Кино»

11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

«Пять Звезд»

11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10

«Киномакс»

10:25
12:25
14:25
16:30
18:00
20:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:00
12:55
14:50
16:45
18:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

18:00
22:05

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:30
15:40
17:40
21:40

«Формула Кино»

00:00
10:50
12:50
17:25
19:25
21:25
23:30

«Пять Звезд»

11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10

«Киномакс»

10:25
12:25
14:25
16:30
18:00
20:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:00
12:55
14:50
16:45
18:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

18:00
22:05

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:30
15:40
17:40
21:40

«Пять Звезд»

11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10

«Киномакс»

10:25
12:25
14:25
16:30
19:10
21:15

«Формула Кино»

11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:00
12:55
14:50
16:45
18:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

18:00
22:05

«Пять Звезд»

11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10

«Киномакс»

10:25
12:25
14:25
16:30
18:00
20:00

«Формула Кино»

11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:00
12:55
14:50
16:45
18:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

18:00
22:05

«Пять Звезд»

11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10

«Киномакс»

10:25
12:25
14:25
16:30
18:00
20:00

«Формула Кино»

11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:00
12:55
14:50
16:45
18:40

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

18:00
22:05

«Пять Звезд»

11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10

«Киномакс»

10:25
12:25
14:25
16:30
18:00
20:00

«Формула Кино»

11:35
13:35
15:40
17:50
22:30

Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным…

Режиссёр
Алексей Пиманов
Актёры
Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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