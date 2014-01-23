Внутри Льюина Дэвиса

Нью-Йорк, 1961 год. Фолк-музыкант Льюин Дэвис балансирует между мечтой и реальностью: без денег, без дома, без шансов на успех. Он скитается по клубам, чужим квартирам и холодным улицам, упрямо цепляясь за последние возможности пробиться, но каждый шаг лишь сильнее погружает его в замкнутый круг неудач…
- Страна
- США, Франция
- Режиссёр
- Итан Коэн, Джоэл Коэн
- Актёры
- Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Джастин Тимберлейк, Итан Филлипс, Робин Бартлетт, Макс Казелла, Джерри Грейсон, Адам Драйвер, Старк Сандс, Джон Гудман, Гарретт Хедлунд, Алекс Карповски, Рикардо Кордеро, Ф.Мюррей Абрахам
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
-
2014-01-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Мюзикл