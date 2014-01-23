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Внутри Льюина Дэвиса

Нью-Йорк, 1961 год. Фолк-музыкант Льюин Дэвис балансирует между мечтой и реальностью: без денег, без дома, без шансов на успех. Он скитается по клубам, чужим квартирам и холодным улицам, упрямо цепляясь за последние возможности пробиться, но каждый шаг лишь сильнее погружает его в замкнутый круг неудач…

Страна
США, Франция
Режиссёр
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Актёры
Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Джастин Тимберлейк, Итан Филлипс, Робин Бартлетт, Макс Казелла, Джерри Грейсон, Адам Драйвер, Старк Сандс, Джон Гудман, Гарретт Хедлунд, Алекс Карповски, Рикардо Кордеро, Ф.Мюррей Абрахам
Продолж.
105 мин.
Премьера
2014-01-23 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Мюзикл

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