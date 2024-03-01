Внешний смех и тайный плач

29 марта в 16:00 во дворце Олега рязанского кремля открывается авторская выставка художника Владимира Кузнецкого, приуроченная к 215-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя.

Представленная выставка — это мостик, соединяющий русский Ренессанс первой половины XIX столетия с первой четвертью XX в. Сюжетную линию представляют персонажи, созданные мастером по произведениям Н.В. Гоголя.

На выставке демонстрируется серия, состоящая из бронзовых кабинетных скульптур, барельефов, а также графических листов, созданных художником в период с 2015 по 2019 гг.