Шоу Кобякова — полтора часа челленджей, песен и танцев для детей. Это не просто выступление одного артиста, здесь каждый получит свою минуту славы. Будем играть с гигантскими мячами и стрелять футболками из бластера.

Восторженные глаза ребёнка, полные радости и веселья, незабываемые детские и взрослые эмоции обеспечены! Шоу никого не оставит равнодушным! Спросите своего ребёнка, хочет ли он на концерт Кобякова?! Влад Кобяков — самый добрый, весёлый блогер-музыкант. Его трек «Пушка» стал платиновым, набрав 100 млн прослушиваний! Суммарное количество подписчиков в социальных сетях Кобякова — больше 10 миллионов человек!

В программе интерактивное музыкальное шоу с детьми, где они сами выбирают, что будут делать вместе с Кобяковым — петь, танцевать или делать челленджи на большом экране, которые обожают все от 5 до 15 лет. Сделайте своему ребёнку долгожданный подарок! Будем ждать вас всей семьёй на шоу Кобякова, ведь быть на одной волне с детьми — это бесценно!