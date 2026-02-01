Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
345
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 945
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
747
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 271
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Влад Кобяков
29 марта в 18:00
Концерты

Влад Кобяков

МКЦ

Шоу Кобякова — полтора часа челленджей, песен и танцев для детей. Это не просто выступление одного артиста, здесь каждый получит свою минуту славы. Будем играть с гигантскими мячами и стрелять футболками из бластера.

Восторженные глаза ребёнка, полные радости и веселья, незабываемые детские и взрослые эмоции обеспечены! Шоу никого не оставит равнодушным! Спросите своего ребёнка, хочет ли он на концерт Кобякова?! Влад Кобяков — самый добрый, весёлый блогер-музыкант. Его трек «Пушка» стал платиновым, набрав 100 млн прослушиваний! Суммарное количество подписчиков в социальных сетях Кобякова — больше 10 миллионов человек!

В программе интерактивное музыкальное шоу с детьми, где они сами выбирают, что будут делать вместе с Кобяковым — петь, танцевать или делать челленджи на большом экране, которые обожают все от 5 до 15 лет. Сделайте своему ребёнку долгожданный подарок! Будем ждать вас всей семьёй на шоу Кобякова, ведь быть на одной волне с детьми — это бесценно!

Возраст
0+
Жанры
Поп