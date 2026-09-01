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Вкускилл
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Вкускилл

Круглосуточный магазин «ЭниМарт» в Токио — идеальный механизм: все лежит на своих местах, сотрудники следуют инструкциям, а порядок должен быть сохранен любой ценой. Помощник управляющего Сакаи давно научился без эмоций обслуживать покупателей и не задавать лишних вопросов. Но появление новой сотрудницы ломает привычную рутину — и оказывается, что некоторые правила лучше не нарушать. Вскоре за стерильным фасадом магазина начинает проступать нечто зловещее, а привычная смена постепенно превращается в кошмар…

Страна
Япония
Режиссёр
Юсукэ Ивасаки
Актёры
Сета Сомэтани, Эрика Карата, Масахико Нисимура, Курума Такахира, Тацуя Нагасима, Тайсэй Курокава, Юдай Мидзогути, Рэй Сэймия, Мэгуми Окавара, Акихиро Ямамото
Продолж.
88 мин.
Премьера
15 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов, Драма-комедия

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