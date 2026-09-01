Круглосуточный магазин «ЭниМарт» в Токио — идеальный механизм: все лежит на своих местах, сотрудники следуют инструкциям, а порядок должен быть сохранен любой ценой. Помощник управляющего Сакаи давно научился без эмоций обслуживать покупателей и не задавать лишних вопросов. Но появление новой сотрудницы ломает привычную рутину — и оказывается, что некоторые правила лучше не нарушать. Вскоре за стерильным фасадом магазина начинает проступать нечто зловещее, а привычная смена постепенно превращается в кошмар…
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Юсукэ Ивасаки
- Актёры
- Сета Сомэтани, Эрика Карата, Масахико Нисимура, Курума Такахира, Тацуя Нагасима, Тайсэй Курокава, Юдай Мидзогути, Рэй Сэймия, Мэгуми Окавара, Акихиро Ямамото
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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15 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов, Драма-комедия