Круглосуточный магазин «ЭниМарт» в Токио — идеальный механизм: все лежит на своих местах, сотрудники следуют инструкциям, а порядок должен быть сохранен любой ценой. Помощник управляющего Сакаи давно научился без эмоций обслуживать покупателей и не задавать лишних вопросов. Но появление новой сотрудницы ломает привычную рутину — и оказывается, что некоторые правила лучше не нарушать. Вскоре за стерильным фасадом магазина начинает проступать нечто зловещее, а привычная смена постепенно превращается в кошмар…