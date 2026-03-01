Вкус жизни. Андрей Павлушин

3 апреля в 16:00 в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина состоится открытие персональной выставки фотохудожника Андрея Павлушина «Вкус жизни».

Андрей Николаевич Павлушин родился 3 апреля 1956 года в Рязани. В 1976—1987 годах работал фотографом на предприятии, в 1987—1997 — фотокорреспондентом областного ТВ «Ока». С 1997 года — фотограф Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина. Член Союза фотохудожников России (с 1992). В 2017—2021 — председатель Рязанской организации СФР. Участник международных, всесоюзных и всероссийских выставок и конкурсов. С 1986 года проводит персональные выставки в России и за рубежом (Китай, Франция, Германия, Испания и Аргентина). Работы хранятся в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина, Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, Мультимедиа Арт Музее (Москва) и личных коллекциях.

В экспозиции юбилейной пятидесятой выставки автора будут представлены десять фотографических серий в разных жанрах и техниках, от самых первых фотографий 1970-х годов до сегодняшнего дня: «Ленинградский блокнот», «Игра в модерн», «Без времени. Испания», «Человек» «Бес чувств», «Париж. Париж», «Не кисни», «Мюнстерлэнд», «Россия» и «Океаны Утёнка».

«Пустота праздника и наполненность будней, одиночество в толпе и богатство уединения, лирика и элегия, поэтичность и физиологичность — в цикле о родных пространствах и наших людях Андрей выстраивает кадр преимущественно на тонком, но убедительном контрасте эмоций и пластики. На краткое время, необходимое и достаточное, чтобы свет оставил след на пленке или матрице, фотограф успевает стать идеальным транслятором. Авторский секрет, похоже, заключается в мгновенном присвоении и трансформации постороннего в своё, родное, такое, что — ближе некуда», — пишет в своей статье искусствовед, научный сотрудник Русского музея и друг фотографа Антон Успенский.

Большая часть портретов из серии «Человек», в которой рязанцы увидят известных деятелей культуры не только нашего города — художника Льва Костева, историка Александра Никитина, режиссёров Ирину и Владимира Дель, поэта Евгения Евтушенко, художника Тимура Новикова и других — будет показана впервые.

«Андрей Павлушин может великолепно решить тему средствами сугубо чистого фоторепортажа. И с таким же успехом „вылепить“ фантазийный образ при помощи сложной композиции и лабораторно-химических приемов, — отмечает член Союза фотохудожников России Сергей Романов. — При этом он одинаково блестяще владеет как монохромной, так и цветной формой реализации замысла… Но интереснее, мне кажется, другой Андрей. Фотограф Божьей милостью, борец со Временем…»