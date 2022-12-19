Виселица. Жертва призрака

Студентка Низа решает провести ночь в заброшенном особняке, прозванном домом самоубийц. Она хочет снять там видео и доказать всем, что сверхъестественного не существует. Но призрак повесившейся тут девушки притягивает сюда слабых духом и не отпускает своих жертв. Низе придется собрать всю силу духа, чтобы разгадать тайну дома и не стать его очередной жертвой.