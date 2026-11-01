Программа объединит в себе творческий путь певца. В ней прозвучат хиты разных лет: «Букет из белых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная вишня», «Не стану ждать на берегу» и многие другие шлягеры, а также абсолютно новые песни! Позитивный посыл творчества Виктора Королева так огромен, что невозможно устоять на месте, ноги сами просятся в пляс.

Неотразимое обаяние, колоссальный темперамент, эмоциональность, импульсивность и необыкновенно красивый по выразительности и тембру голос, покоряющий сердца всех поклонников, непременно найдут отклик в сердцах слушателей! За последние годы Виктор Королев был удостоен многих наград и музыкальных премий. Это и «Орден за вклад в культуру 2 степени», премии радио «Питер-ФМ», премии Радио Шансон, но самая главная премия, по словам самого артиста — это народная любовь и признание слушателей! Дороже этого ничего нет! Концерт Виктора Королева — это праздник песни, которые спеты сердцем и душой великого маэстро

Ждём всех любителей танцевального шансона на грандиозном юбилейном концерте Виктора Королева!