Виктор Иванов. Темпера 1950-1990-х гг.

31 июля 2026 г. в 14:00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается персональная выставка народного художника СССР, лауреата Государственных премий СССР, РСФСР и РФ, действительного члена Российской академии художеств Виктора Иванова.

Есть произведения, благодаря которым имя художника входит в историю искусства. Но почти у каждого большого мастера существует круг работ, остающихся в тени самых известных картин. Именно в них нередко раскрывается другая сторона личности художника — более непосредственная, свободная, открытая живому впечатлению. Такой гранью творчества народного художника СССР Виктора Иванова является работа темперой.

На протяжении нескольких десятилетий параллельно с созданием масштабных живописных полотен художник постоянно обращался к этой технике. В темпере он изображал Москву и Ленинград, древние русские города, подмосковные дороги, рязанские сёла, людей в труде, улицы, площади, тихие уголки, которые привлекали его не внешней эффектностью, а особой атмосферой повседневной жизни.

На выставке представлено около ста произведений темперной графики, созданных в период с 1950-х по конец 1990-х годов. Основу экспозиции составили работы из личной коллекции художника, дополненные произведениями из собрания Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина.

Москва в произведениях Виктора Иванова наполнена живым дыханием городской жизни. Это столица страны в 1950—1960-е годы с тихими переулками, старыми кварталами, небольшими скверами и пространствами, которых уже не существует. Художник ищет неожиданные ракурсы, смело строит композицию, наблюдая город сверху, сбоку, из глубины улицы, благодаря чему привычные мотивы обретают особую выразительность.

Иначе раскрывается Ленинград, где мастера привлекают строгая архитектурная логика, ясность силуэтов, графическая чёткость линий, величественное спокойствие исторического пространства. Цвет в работах становится сдержаннее, композиция — более выверенной, что соответствует облику города.

Поэтичны у Виктора Иванова пейзажи Подмосковья, Переславля-Залесского, Владимира и Рязанской земли. Тихая автобусная остановка у лесной дороги, небольшой рынок, лодки у берега, сельские улицы, работающие в поле люди — художник открывает красоту самых простых и привычных сюжетов. Его внимание сосредоточено не на внешней эффектности мотива, а на внутреннем состоянии природы и человека, на той неуловимой атмосфере, когда кажется, что время на мгновение остановилось. Работая с натуры, Виктор Иванов выполнял карандашный рисунок, отмечая на листе цветовые и тональные отношения. Позже, уже в мастерской, по свежим впечатлениям он быстро переводил рисунок в темперу, сохраняя живость и непосредственность первого восприятия.

Сегодня многие места, запечатлённые Виктором Ивановым, изменились или исчезли. Тем ценнее кажутся произведения, сохранившие облик русских городов второй половины XX века и атмосферу ушедшего времени. Однако выставка не только о памяти. Она рассказывает о редком даре художника видеть красоту в повседневной жизни, чувствовать её ритм, движение и внутреннюю гармонию.