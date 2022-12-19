VII Международный форум древних городов состоится 6 и 7 сентября! Форум объединит экспертное сообщество в области межкультурного взаимодействия, архитектуры и градостроительства древних городов, развития туризма и проектной деятельности в сфере культуры.

Культурная программа развернется на Лыбедском бульваре. Самостоятельный фестиваль гончарного искусства, праздник фольклорных коллективов, театрализованный парад-шествие по центральной улице Рязани и большой концерт с участием хедлайнера — все это ожидает рязанцев и гостей региона на Форуме древних городов.

Кульминацией культурной программы VII Международного форума древних городов станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина.