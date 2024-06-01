VI областной фестиваль огурца

В селе Троица Спасского района 13 июля предлагают порадоваться урожаю огурцов. Местный фестиваль проходит уже в шестой раз.

Праздник начнется в 12.30 у здания администрации и продолжится экскурсией по Троицкому храму. С 13.00 гостей ждет объезд по тепличным фермерским хозяйствам. В 15.00 развернется ярмарочное гулянье с концертом, мастер-классами, детскими увеселениями, выставкой-продажей и «малосольными танцами».

Для гостей фестиваля будут проходить конкурсы: поделитесь любимым блюдом из огурца, смастерите огуречную поделку, придумайте частушку на огуречную тематику или хотя бы похрустите громче всех на соревнованиях. И обязательно приезжайте в костюме огурца — тогда это путешествие непременно запомнится! И вам, и окружающим.