В мире, где рухнула цивилизация и остановилось время, рыбак Иван Морозов вынужден оставить свою молодую жену Катю и отправиться на поиски пропитания и денег. Путешествуя по суровым и прекрасным ландшафтам, он объединяется с загадочным попутчиком Волковым, вместе с которым ему предстоит встретиться с адептами новой веры и сделать свой окончательный выбор.