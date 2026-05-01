В мире, где рухнула цивилизация и остановилось время, рыбак Иван Морозов вынужден оставить свою молодую жену Катю и отправиться на поиски пропитания и денег. Путешествуя по суровым и прекрасным ландшафтам, он объединяется с загадочным попутчиком Волковым, вместе с которым ему предстоит встретиться с адептами новой веры и сделать свой окончательный выбор.
- Режиссёр
- Сергей Члиянц
- Актёры
- Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев, Владимир Тяптушкин, Евгений Харитонов, Иван Фоминов, Александр Коротков, Сергей Качанов, Сергей Власов, Александр Доронин, Николай Самсонов
- Продолж.
- 124 мин.
- Премьера
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6 ноября 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Фэнтези, Драма