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В мире, где рухнула цивилизация и остановилось время, рыбак Иван Морозов вынужден оставить свою молодую жену Катю и отправиться на поиски пропитания и денег. Путешествуя по суровым и прекрасным ландшафтам, он объединяется с загадочным попутчиком Волковым, вместе с которым ему предстоит встретиться с адептами новой веры и сделать свой окончательный выбор.

Режиссёр
Сергей Члиянц
Актёры
Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Николай Чиндяйкин, Илья Исаев, Владимир Тяптушкин, Евгений Харитонов, Иван Фоминов, Александр Коротков, Сергей Качанов, Сергей Власов, Александр Доронин, Николай Самсонов
Продолж.
124 мин.
Премьера
6 ноября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Фэнтези, Драма

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