Весна в «М5 Молл»

Пресс-служба «М5 Молл» опубликовала анонс мартовских мероприятий в ТРЦ. Вход свободный.

16 марта «М5 Молл» приглашает на «Широкую Масленицу» весело проводить снежную зиму и встретить солнечную и яркую весну с улыбкой. И взрослые, и дети повеселятся на традиционных масленичных гуляниях, станцуют под бодрые мелодии, сделают фото на память в тематической фотозоне. Для гостей Масленицы в «М5 Молл» приготовят блины и ароматный чай. А финалом гуляний станет праздничная ленточная дискотека для маленьких гостей праздника.

23 марта маленькие гости «М5 Молл» приглашены на «Вечеринку Миу-Миу». Котята Коржик и Карамелька любят путешествовать по временам года. В этот раз они возьмут гостей с собой в необычное приключение с играми под дожем, зимними забавами и весенними волшебными цветами.

30 марта в «М5 Молл» — супермодная вечеринка для детей «Гусь -Обнимусь». В гости на детскую субботу к ребятам придут мягкие и пушистые любимцы детей — гусята. Маленькие гости научатся танцевать легендарный утино-гусиный танец, откроют секретные яйца-сюрпризы, увидят, как летают эти модные птички, сыграют в дартс. Завершится вечеринка необычной и очень красивой лазерной дискотекой.