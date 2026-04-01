Весна в Константинове

Предлагаем провести майские выходные в музее-заповеднике!
1 и 2 мая 12:00, 13:30, 15:00 — Экскурсия по экологической тропе «Константиновское подгорье»
Пройдите по живописной тропе, вдохните свежий весенний воздух и откройте для себя красоту родной природы, вдохновлявшую великого поэта. В стоимость входит единый билет во все экспозиции музея-заповедника, которые вы можете посетить самостоятельно после экскурсии.
1 мая 13:00 — Концерт «Весенние наигрыши»
Ансамбль «Есенин-квартет» подарит гостям душевные мелодии, наполненные светом и радостью пробуждающейся природы.
2 мая, 13:00 — Концерт «Каждый труд благослови удача»
Ансамбль «Радуница» исполнит песни о труде, весне и жизни, продолжая традиции русской народной культуры.
Ждём вас в Константинове на празднике весны, поэзии и музыки!
