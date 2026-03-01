2 апреля 2026 года в 16:00 Музей истории молодёжного движения приглашает на юбилейную выставку Татьяны Черниковой «Весенний блюз»!

В многогранной творческой деятельности Татьяны Черниковой — скульптуре, графике, педагогической работе — находит выражение особое, высоко ценимое качество характера автора — открытость миру, готовность делиться своими чувствами и переживаниями с самым широким кругом зрителей, а профессиональным опытом — с учениками.

В скульптуре Татьяна не отдает предпочтение какому‑либо одному материалу. Её произведения выполнены из шамота, бронзы, терракоты, камня. Экспериментируя с материалом, она соединяет пластик и дерево, бронзу и камень. Диапазон пластических приёмов автора также достаточно широк: от академической трактовки формы до фактурной импрессионистской лепки. Тематика произведений художника многообразна. Это портреты современников и исторических деятелей, анималистика, образы литературных героев. Сложные человеческие взаимоотношения воплощены скульптором в жанровых сценах.

Татьяна Черникова плодотворно работает в скульптуре и графике. Свидетельством тому являются регулярно проводимые персональные и совместные с живописцем Михаилом Скрипнюком выставки. Каждая очередная из них — презентация новых работ художника, нового этапа в творчестве. Участник выставок с 1993 года, в том числе всероссийских, межрегиональных, региональных и областных. Персональные выставки состоялись в 1994, 2016, 2021 годах, совместные с М.П. Скрипнюком в 2018 и 2020 годах в Рязани.

Из графических техник Т. Черникова сделала выбор в пользу пастели, акварели, смешанных техник, рисунка пером и графитным карандашом. В графике скульптора нашли отражение яркие и разнообразные впечатления, связанные с поездками по стране и за рубежом.

Произведения художника находятся в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина, Рязанском музее истории молодёжного движения, Рязанском музее путешественников, Московском музыкальном издательстве им. С.В. Рахманинова, в галерее «Cemalde Hagen» (г. Бонн, Германия), в частных российских и зарубежных коллекциях.

ТАТЬЯНА ЧЕРНИКОВА

16 апреля 1966 года родилась в Рязани;

1977-1984 учёба в Московской средней художественной школе при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (преподаватель Петросян Константин Лазаревич);

1989-1997 учёба в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР (мастерская народного художника, профессора Аникушина Михаила Константиновича);

2006 вступление в Рязанскую организацию Союза художников России;

2009-2013 преподавание в Московском государственном открытом университете на кафедре «Архитектура и градостроительство»;

С 2010 преподавание в Рязанском филиале ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств» (кафедра общегуманитарных, естественнонаучных и профессиональных дисциплин);

С 2014 преподавание в собственной художественной студии «АРТ Рязань».