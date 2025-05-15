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Верный друг

Писательница Айрис ведет тихую и уединенную жизнь в Нью-Йорке, пока однажды не получает неожиданное наследство от своего близкого друга и наставника — огромного дога по кличке Аполлон. Это благородное, но крайне непослушное животное быстро приносит Айрис массу проблем: от разрушенной мебели до угрозы выселения. Но чем больше времени она проводит с новым другом, тем сильнее осознает: не только она может помочь ему справиться с утратой, но и он ей.

Режиссёр
Скотт МакГихи, Дэвид Сигел
Актёры
Билл Мюррей, Наоми Уоттс, Хлоэ Шофлер, Джош Пейс, Карла Гуджино, Констанс Ву, Нома Думезвени, Сара Пиджон, Энни Фокс, Оуэн Тиг, Сью Джин Ким, Энн Дауд, Феликс Солис, Джесс Габор, Брюс Норрис
Продолж.
120 мин.
Премьера
2025-05-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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