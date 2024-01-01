Вернись, любовь!

Суперзвезда кино и телесериалов Евгений Славин мечтает о громком возвращении на театральную сцену. И ему предоставляется шанс. Правда, он не знает, что продюсер Анатолий Васин заключил контракт и с его бывшей женой и партнершей по сцене Татьяной Могучей. После скандального развода, эти двое люто ненавидят друг друга, и для того, чтобы не сорвать предстоящую премьеру, продюсеру приходится нагромождать целые горы невероятной лжи.

Когда бывшие супруги встречаются, между ними вспыхивает прежняя любовная страсть, и это мешает репетициям, превращая остросюжетную пьесу в бесконфликтное воркование влюбленных голубков. Спектаклю грозит полный провал. Режиссер и продюсер вынуждены придумать способ, как заставить Евгения и Татьяну вновь ненавидеть друг друга. Так кто же в конце концов победит — Ненависть или Любовь?