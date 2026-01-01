Верни меня из мертвых

После смерти отца Миа приезжает в его дом, в котором вскоре начинает твориться нечто необъяснимое. После того как она открывает урну с прахом, чтобы положить туда обручальное кольцо, сверхъестественные явления усиливаются. В поисках помощи она обращается к опытному медиуму…