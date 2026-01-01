Рязань
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 608
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 825
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 375
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 679
ИТОГИ ГОДА 2025
Верни меня из мертвых
Кино

Верни меня из мертвых

После смерти отца Миа приезжает в его дом, в котором вскоре начинает твориться нечто необъяснимое. После того как она открывает урну с прахом, чтобы положить туда обручальное кольцо, сверхъестественные явления усиливаются. В поисках помощи она обращается к опытному медиуму…

Режиссёр
Алессандро Антоначи, Даниель Ласкар, Стефано Мандала, T3
Актёры
Пенелопа Санджорджи, Давид Аджайи, Донателла Бартоли, Андреа Кальди, Маттео Паскуини, Франческа Веттори, Игорь Тоньяццо, Симоне Валентино
Продолж.
95 мин.
Премьера
12 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

