Верни меня из мертвых

После смерти отца Миа приезжает в его дом, в котором вскоре начинает твориться нечто необъяснимое. После того как она открывает урну с прахом, чтобы положить туда обручальное кольцо, сверхъестественные явления усиливаются. В поисках помощи она обращается к опытному медиуму…
- Режиссёр
- Алессандро Антоначи, Даниель Ласкар, Стефано Мандала, T3
- Актёры
- Пенелопа Санджорджи, Давид Аджайи, Донателла Бартоли, Андреа Кальди, Маттео Паскуини, Франческа Веттори, Игорь Тоньяццо, Симоне Валентино
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
-
12 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов