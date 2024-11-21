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Великая

Фотомодель и икона стиля, блиставшая на обложках Vogue, супруга египетского миллионера, муза Пикассо и Дали, культовый фотограф, автор всемирно известного «Репортажа из ванной Гитлера» и других величайших кадров, которые потрясли мир. Все это — невероятная Ли Миллер.

Режиссёр
Эллен Курас
Актёры
Джош О'Коннор, Александер Скарсгорд, Кейт Уинслет, Андреа Райсборо, Энди Сэмберг, Марион Котийяр, Ноэми Мерлан, Джеймс Мюррей, Сэмюэль Барнетт, Энрике Арсе, Аринзе Кене, Зита Анро, Тони Гоянович, Харриет Лейтч, Патрик Милле
Продолж.
116 мин.
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Исторический фильм, Драма

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