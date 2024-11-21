Фотомодель и икона стиля, блиставшая на обложках Vogue, супруга египетского миллионера, муза Пикассо и Дали, культовый фотограф, автор всемирно известного «Репортажа из ванной Гитлера» и других величайших кадров, которые потрясли мир. Все это — невероятная Ли Миллер.