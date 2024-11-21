Фотомодель и икона стиля, блиставшая на обложках Vogue, супруга египетского миллионера, муза Пикассо и Дали, культовый фотограф, автор всемирно известного «Репортажа из ванной Гитлера» и других величайших кадров, которые потрясли мир. Все это — невероятная Ли Миллер.
- Режиссёр
- Эллен Курас
- Актёры
- Джош О'Коннор, Александер Скарсгорд, Кейт Уинслет, Андреа Райсборо, Энди Сэмберг, Марион Котийяр, Ноэми Мерлан, Джеймс Мюррей, Сэмюэль Барнетт, Энрике Арсе, Аринзе Кене, Зита Анро, Тони Гоянович, Харриет Лейтч, Патрик Милле
- Продолж.
- 116 мин.
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Исторический фильм, Драма