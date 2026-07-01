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ВЕЧНО ЖИВЫЕ. Гравюры Стасиса Красаускаса
4 августа в 10:00
Выставки

ВЕЧНО ЖИВЫЕ. Гравюры Стасиса Красаускаса

Музей истории молодежного движения

30 июля 2026 года в 18:30 приглашаем вас в Музей истории молодёжного движения на открытие выставки гравюр выдающегося литовского художника Стасиса Альгирдо Красаускаса (1929-1977) «ВЕЧНО ЖИВЫЕ. Гравюры Стасиса Красаускаса».

За цикл работ «Вечно живые», созданный в 1973—1975 годы, художник был удостоен Государственной премии СССР. Цикл из 36 эстампов разделён на четыре смысловые части — «Борьба», «Память», «Грёзы» и «Жизнь», — каждая из которых раскрывает разные грани темы: от напряжённого противостояния до неугасающей памяти, от мечтаний о будущем до утверждения самой жизни как высшего смысла.

В этих работах чёрно‑белая графика становится предельно выразительным языком: лаконичные линии и контрасты передают трагедию войны и одновременно — торжество жизни, которая продолжается вопреки смерти.

Сам Красаускас писал: «Никогда не позабудет мир подвига Советского Воина. Он сражался, пал и остался с нами, как напоминание о великом нашем долге перед Родиной, Прогрессом, Человеком. Ему, Вечно живому, и посвящаю этот свой цикл».

Выставка «ВЕЧНО ЖИВЫЕ. Гравюры Стасиса Красаускаса» — это возможность глубже понять, как искусство помогает сохранять историческую память.

Возраст
12+