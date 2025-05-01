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Вечер памяти Евгения Каширина
31 мая в 16:00
Концерты

Вечер памяти Евгения Каширина

Фотодом

31 мая в 16:00 мы приглашаем вас на вечер памяти Евгения Каширина. Можно было бы написать: чтобы вспомнить удивительного человека и большого мастера. Но ведь нам для этого не нужны поводы — память о Евгении Николаевиче живет среди его учеников, коллег, соратников, простых горожан.

Можно бы сказать, что мы почтим память человека, который составил фотолетопись эпохи. Но сейчас уже пора говорить, что Каширин был не просто летописцем, он сам был эпохой и одним из главных двигателей культуры Рязани.

А еще Евгений Николаевич был неутомимым фотографом и неравнодушным человеком во времена, когда фотографов было мало, а равнодушия — много. Поэтому мы предлагаем встретиться неравнодушной компанией, чтобы послушать воспоминания, истории, песни Нурислана Ибрагимова о большом и важном человеке, чье имя носит «Фотодом».

Возраст
12+