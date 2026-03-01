Страсть и романтика на одной сцене: Рязанский театр балета представляет долгожданную премьеру!

29, 30 апреля в 19:00 и 14, 15 мая в 19:00 Рязанский театр балета представит новую программу — Вечер одноактных балетов «Кармен-сюита» и «Шопениана».

Режиссер-постановщик — художественный руководитель театра Юрий Зиннуров — предлагает зрителю уникальную возможность за один вечер погрузиться в две разные эпохи.

«Кармен-сюита» — это яркий, темпераментный балет, созданный на музыку Жоржа Бизе в гениальной оркестровке Родиона Щедрина. В основе сюжета — трагическая история цыганки Кармен, ее любви и борьбы за свободу. Это спектакль о роковой страсти, который завораживает своей динамикой, экспрессией и испанским колоритом. Хореография отличается острым ритмом, эффектными позами и глубоким психологизмом.

«Шопениана» — полная противоположность «Кармен». Это балет-романс, хореографическая иллюстрация к фортепианным произведениям Фредерика Шопена. Это дань уважения эпохе романтизма, где главными героями становятся юноша и девушки-сильфиды (духи воздуха). Воздушные пачки, сильфиды, лунный свет и музыка, полная лиризма и грусти. Хореография восходит к легендарному балету Михаила Фокина (1907 год) и отличается невероятной воздушностью, лёгкостью и плавными движениями.

На сцене Рязанского театра драмы артисты Рязанского театра балета покажут все многообразие и выразительность этого вида искусства, соединив в одном вечере огонь испанской страсти и нежность классического балета!

Хореография — в редакции Юрия Зиннурова.