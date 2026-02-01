Рязань
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 14:40
Нал. EUR 91.25 / 91.20 03/03 14:40
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
345
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 945
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
747
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 271
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
VAVI и ДХ
10 марта в 19:00
Концерты

VAVI и ДХ

МКЦ

Группа VAVI

VAVI — музыкальная группа, чей музыкальный материал не оставит равнодушным настоящего ценителя качественной популярной музыки. За свою историю коллектив выпустил несколько успешных синглов и полноформатный живой альбом. Клипы группы VAVI попали в ротацию телеканалов «Ля-минор ТВ» и «Шансон ТВ». Песни группы VAVI можно услышать на «Русском радио» и региональных радиостанциях. Музыкальный коллектив сотрудничает с признанными мастерами музыкальной индустрии: Владимиром Кузьминым, Владимиром Холстининым («Ария»), Артуром Беркутом («Автограф», «Ария», «Артур Беркут»), автором суперхитов «Невозможное возможно», Never Let You Go (Eurovision 2006) Александром Лунёвым.

В 2021 году группа выступила на сцене шеститысячного амфитеатра в рамках XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

Этно-рок-группа ДХ

Экологический рок группы ДХ объединяет древние вибрации Земли и современную архитектуру жизни, мелодию ветра и звуки компьютерных технологий, дыхание аутентичных этнических инструментов и жесткие гитарные рифы, народный фольклор и городской эмбиент, забытые считалки индейских племен и образ любимого человека. ДХ стирает границы между музыкальными стилями и направлениями.

За годы существования коллектива было издано несколько альбомов, снято более 20 клипов, сыграны сотни концертов более чем в 30 городах России от Белого до Чёрного моря, от Балтики до Байкала. Песни ДХ можно было услышать на «Нашем радио», «Радио России», на региональных радиостанциях.

Группа выступала на самых крупных фестивалях страны: «Нашествие» (Рязань и Тверь), «Воздух"(Карелия), «Устуу-Хурээ» (Тува), EthnoLife (Сорочаны), «Пустые холмы» (Таруса), «Уральский рубеж» (Челябинск), «Беломор-Буги» (Архангельск), «Зов Пармы» (Пермь), «Стальной ветер» (Томск), «Над Землёй» (Кемерово) и многих других.

Возраст
6+