Группа VAVI

VAVI — музыкальная группа, чей музыкальный материал не оставит равнодушным настоящего ценителя качественной популярной музыки. За свою историю коллектив выпустил несколько успешных синглов и полноформатный живой альбом. Клипы группы VAVI попали в ротацию телеканалов «Ля-минор ТВ» и «Шансон ТВ». Песни группы VAVI можно услышать на «Русском радио» и региональных радиостанциях. Музыкальный коллектив сотрудничает с признанными мастерами музыкальной индустрии: Владимиром Кузьминым, Владимиром Холстининым («Ария»), Артуром Беркутом («Автограф», «Ария», «Артур Беркут»), автором суперхитов «Невозможное возможно», Never Let You Go (Eurovision 2006) Александром Лунёвым.

В 2021 году группа выступила на сцене шеститысячного амфитеатра в рамках XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

Этно-рок-группа ДХ

Экологический рок группы ДХ объединяет древние вибрации Земли и современную архитектуру жизни, мелодию ветра и звуки компьютерных технологий, дыхание аутентичных этнических инструментов и жесткие гитарные рифы, народный фольклор и городской эмбиент, забытые считалки индейских племен и образ любимого человека. ДХ стирает границы между музыкальными стилями и направлениями.

За годы существования коллектива было издано несколько альбомов, снято более 20 клипов, сыграны сотни концертов более чем в 30 городах России от Белого до Чёрного моря, от Балтики до Байкала. Песни ДХ можно было услышать на «Нашем радио», «Радио России», на региональных радиостанциях.

Группа выступала на самых крупных фестивалях страны: «Нашествие» (Рязань и Тверь), «Воздух"(Карелия), «Устуу-Хурээ» (Тува), EthnoLife (Сорочаны), «Пустые холмы» (Таруса), «Уральский рубеж» (Челябинск), «Беломор-Буги» (Архангельск), «Зов Пармы» (Пермь), «Стальной ветер» (Томск), «Над Землёй» (Кемерово) и многих других.