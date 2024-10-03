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Василиса и хранители времени

За некие провинности хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.

Режиссёр
Павел Лунгин
Актёры
Мария Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачев, Евгений Зеленский, Мария Столярова, Полина Тимакова, Макс Климка, Виталия Корниенко
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Фэнтези

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