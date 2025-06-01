Василий Кандинский. Цветозвуки

С 26 июня 2025 г. в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина работает выставка произведений печатной графики из собрания Павла Башмакова (Санкт-Петербург).

Павел Анатольевич Башмаков — российский бизнесмен, коллекционер, организатор выставок графики С. Дали, М. Шагала, П. Пикассо и других знаковых фигур искусства ХХ века. Окончил исторический и юридический факультеты РГПУ им. А.И. Герцена. Галерея современного искусства Bashmakov Gallery (до 2023 г. PS Gallery) основана коллекционером в 2010 году в Санкт-Петербурге. В ее задачи входят популяризация в России традиции коллекционирования предметов искусства, а также проведение выставок и других мероприятий. В 2024 г. в нашем музее с успехом экспонировалась выставка графики «Шедевры Парижской школы» из собрания Bashmakov Gallery. Очередная экспозиция, предоставленная галереей, знакомит с графическим наследием Кандинского.

Василий Васильевич Кандинский (1866-1944) — один из величайших художников ХХ века, основоположник абстракционизма, перевернувший привычные представления об изобразительном искусстве и навсегда вписавший свое имя в мировую историю культуры. Работы Кандинского являются гордостью собраний ведущих музеев и частных коллекций. Его теоретические разработки о цвете, линии и форме легли в основу современного дизайна. Картины Кандинского входят в список самых дорогих работ русских авторов.

На выставке показаны три важнейших периода творчества художника, по которым можно проследить, как менялся стиль великого мастера. Кандинский был синестетом, то есть он видел звук и слышал цвет. По его мнению, краски и звуки взаимодействуют между собой и оказывают влияние на восприятие произведения искусства, и важно не то, что изображено на картине, а то, какие мысли и эмоции она вызывает у зрителя. Именно эта психосоматическая и личностная особенность Кандинского отложила отпечаток на все его творчество, далеко не однозначно оценивавшееся современниками.

Зрителю предстоит настоящее арт-путешествие, которое начнется с ранних ксилографий 1910-х годов, созданных в России и Германии. Это так называемый Период Всадника, про который смело можно сказать, что он мало известен зрителю. Наиболее узнаваемый стиль художника относится к Периоду Круга, или лирического геометризма 1920-х, когда Василий Васильевич преподавал в знаменитой школе Баухаус в Германии. Каждый из названных периодов по-своему уникален и наглядно иллюстрирует творческую эволюцию мастера, его непрестанный поиск новых способов передачи субъективного эмоционального восприятия окружающего мира. Последнее преобразование авторского стиля Кандинского связано с его переездом во Францию в 1933 году. Вплоть до смерти художника в 1944 — это Период Биоморфной Абстракции: космические миры, полные загадок и символов.

В экспозиции выставки представлено 60 графических произведений: красочные литографии и ксилографии разных периодов творчества. Большая часть работ издана уже после смерти художника его вдовой и наследницей Ниной Кандинской (1893-1980).