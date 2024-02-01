Варвара Щербакова — яркая, харизматичная, невероятно смешная! Это все о себе я написала сама… Моя карьера стендап-комика возникла там, где каждый узнает себя, свою соседку или учительницу истории с дурацкой прической. Мне часто пишут: «Вы так смешно показываете людей!» Поэтому я решила, что пришло время взять всех этих «людей» и поехать с ними по городам. Концерт «Вот эта женщина, которая» — это про женщин и мужчин, с которыми вы живете рядом, видите каждый день. А еще про меня. Про то, какая женщина, на самом деле, я. Приходите на концерты! Я и все мои субличности ждем вас!