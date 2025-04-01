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Ваня Усович
18 января 2026 в 18:00
Концерты

Ваня Усович

МКЦ

Ваня Усович всегда тщательно контролировал уровень своей медийности, крайне редко появляясь в публичном поле. Комик делал упор только на значимые в карьере инфоповоды. Именно такими и стали два его концерта: «Еще один день» и «40 лет максимум», которые собрали уже десятки миллионов просмотров. Не отступил от своих принципов Ваня и в этот раз, на время исчезнув из медиапространства. И только после творческой паузы комик решил отправиться в тур со своим третьим стендап-концертом. Пропускать такое, по мнению Вани, одна из главных ошибок в вашей жизни.

Возраст
18+
Жанры
Юмор