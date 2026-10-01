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Ваня Дмитриенко
17 марта 2027 в 19:00
Концерты

Ваня Дмитриенко

Дворец спорта «Олимпийский»

«Цветаева», «Вишнёвый», «Настоящая», «Шёлк», «Силуэт», «Венера-Юпитер», «Лего», «Отражение», песни из сериала «Плакса» и другие главные хиты Вани прозвучат вживую вместе с группой музыкантов. После сольного концерта в «Лужниках» Ваня Дмитриенко вошёл в Книгу рекордов России как самый молодой артист, выступивший на Большой спортивной арене с сольной программой. Живой звук, чувственные стихи, невероятно красивые песни и эмоции, которые совсем иначе ощущаются в концертном зале Правила доступа несовершеннолетних лиц на концерт: — Дети до 12 лет допускаются на стадион по билетам только с родителями (иными лицами, надлежащим образом уполномоченными на сопровождение); — Если лицо, не достигшее 12 лет, сопровождается не родителем или законным опекуном, сопровождающий должен предъявить документ, подтверждающий полномочия на сопровождение несовершеннолетнего; — Законные представители несут ответственность за безопасность и действия опекаемых ими несовершеннолетних; — Дети до 2 лет (включительно) могут быть допущены без билета при условии, что они не занимают дополнительное место на трибуне, то есть размещаются на коленях у родителя. Доступ с детьми без билета возможен только на трибуны и в ложи.

Возраст
6+
Жанры
Поп