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Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Кино

Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца

Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для Саши, жизнь девушки оказывается под угрозой. К счастью, вскоре она встречает Пола — депрессивного подростка с суицидальными наклонностями. Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее предсмертное желание.

Режиссёр
Ариана Луи-Сез
Актёры
Сара Монпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лапланте, Софи Кадье, Ноэми О'Фаррелл, Лила-Роз Кантен, Арно Вашон, Мари Брассар, Мадлен Пелокен, Габриель-Антуан Рой, Патрик Ивон
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фэнтези, Драма-комедия

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