Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца

Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для Саши, жизнь девушки оказывается под угрозой. К счастью, вскоре она встречает Пола — депрессивного подростка с суицидальными наклонностями. Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее предсмертное желание.
- Режиссёр
- Ариана Луи-Сез
- Актёры
- Сара Монпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лапланте, Софи Кадье, Ноэми О'Фаррелл, Лила-Роз Кантен, Арно Вашон, Мари Брассар, Мадлен Пелокен, Габриель-Антуан Рой, Патрик Ивон
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фэнтези, Драма-комедия