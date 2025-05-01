Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
21°
Птн, 23
23°
Сбт, 24
24°
ЦБ USD 79.75 -0.56 22/05
ЦБ EUR 91.3 1.33 22/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 22/05 11:55
Нал. EUR 93.06 / 93.50 22/05 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
1 час назад
236
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
15 024
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
12 449
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
17 719
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Вальс для Ерлинского парка
24 мая в 10:00
Праздники

Вальс для Ерлинского парка

Государственный историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»

В музее-заповеднике «Усадьба Худекова» пройдет региональный фестиваль «Вальс для Ерлинского парка»!

Программа мероприятия:

10.00 — 17.00 — Музейная экспозиция «Худеков, Ерлино и эпоха» (бесплатное посещение);

13.00 — 16.00 — «Вкусные» ряды;

13.00 — 16.00 — Выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов Рязанской области и мастер-классы (главная аллея);

14.00 — 16.00 — Ретрофотозона (фото в стилизованных дворянских и крестьянских костюмах XIX века);

14.00 — 14.40 — Подведение итогов и награждение лауреатов регионального фестиваля «Искусство, розы и балет»;

14.40 — 16.00 — «Майский вальс…» — концертная программа;

17.00 — «Ерлино, Худеков и эпоха», бесплатная экскурсия по экспозиции музея (сборная группа).

Возраст
0+