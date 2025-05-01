В музее-заповеднике «Усадьба Худекова» пройдет региональный фестиваль «Вальс для Ерлинского парка»!
Программа мероприятия:
10.00 — 17.00 — Музейная экспозиция «Худеков, Ерлино и эпоха» (бесплатное посещение);
13.00 — 16.00 — «Вкусные» ряды;
13.00 — 16.00 — Выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов Рязанской области и мастер-классы (главная аллея);
14.00 — 16.00 — Ретрофотозона (фото в стилизованных дворянских и крестьянских костюмах XIX века);
14.00 — 14.40 — Подведение итогов и награждение лауреатов регионального фестиваля «Искусство, розы и балет»;
14.40 — 16.00 — «Майский вальс…» — концертная программа;
17.00 — «Ерлино, Худеков и эпоха», бесплатная экскурсия по экспозиции музея (сборная группа).
- Возраст
- 0+