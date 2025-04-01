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Валерий Сюткин
30 ноября в 18:00
Концерты

Валерий Сюткин

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Легендарный стиляга из Москвы, Заслуженный артист России — Валерий Сюткин. настоящий интеллигент и большой романтик. В этот вечер Валерий представит свою любимую программу Сюткин Rock&Roll Band. За дело взялись настоящие мастера Российской музыкальной сцены: Валерий Сюткин — вокал, гитара Михаил Савин — саксофон Юрий Луценко — клавиши Игорь Кондур — электро бас Андрей Никонов — барабаны. Вас будут ждать только лучшие хиты, существующие вне времени, зажигательный рок-н-ролл, исполненный настоящими виртуозами и безбрежное море ярких эмоций! Сколько бы вам ни было лет и где бы вы ни жили, вы точно знаете, как звучит «Московский бит», что никогда не выйдут из моды «Оранжевый галстук» и «Желтые ботинки» — он, то, что надо! — Ваш Стиляга из Москвы — Валерий Сюткин.

Возраст
6+
Жанры
Рок-н-ролл