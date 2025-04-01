Легендарный стиляга из Москвы, Заслуженный артист России — Валерий Сюткин. настоящий интеллигент и большой романтик. В этот вечер Валерий представит свою любимую программу Сюткин Rock&Roll Band. За дело взялись настоящие мастера Российской музыкальной сцены: Валерий Сюткин — вокал, гитара Михаил Савин — саксофон Юрий Луценко — клавиши Игорь Кондур — электро бас Андрей Никонов — барабаны. Вас будут ждать только лучшие хиты, существующие вне времени, зажигательный рок-н-ролл, исполненный настоящими виртуозами и безбрежное море ярких эмоций! Сколько бы вам ни было лет и где бы вы ни жили, вы точно знаете, как звучит «Московский бит», что никогда не выйдут из моды «Оранжевый галстук» и «Желтые ботинки» — он, то, что надо! — Ваш Стиляга из Москвы — Валерий Сюткин.
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Рок-н-ролл