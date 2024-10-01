Валерий Потапов. Палитра странствий

19 ноября в 16:00 в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина открывается юбилейная выставка рязанского художника Валерия Потапова «Палитра странствий» к 70-летию со дня рождения.

Валерий Сергеевич Потапов родился 7 декабря 1954 года в городе Черняховске Калининградской области, где окончил художественную школу. В 1974—1978 гг., после службы в армии, учился в Рязанском художественном училище, в 1980—1986 гг. — в Московском полиграфическом институте. Работал в крупных московских издательствах («Мир», «Молодая гвардия» и др.), где оформлял и иллюстрировал научно-популярную литературу. С 1986 г. работал художником в издательстве «Приокская правда», в 1989—1998 — в Рязанских художественно-производственных мастерских. В 1992 г. основал собственную рекламно-издательскую фирму «Март», которая занимается дизайном и изготовлением полиграфической и художественной продукции. С 1987 г. Валерий Сергеевич участвует во всероссийских, областных и групповых выставках как живописец и график, в 2013 г. принят в Союз художников России. Произведения экспонировались в России и за рубежом — во Франции, Тунисе, Италии. Валерий Потапов — член Союза журналистов России, член-корреспондент Академии народного искусства России.

На выставке представлено около ста произведений живописи и графики, которые условно можно поделить на два цикла — зарубежные поездки (Франция, Италия) и путешествия по России (Рязанская, Ростовская, Владимирская, Московская области и др.). Главным европейским городом для Валерия Потапова является Венеция, где в 2013 году у него состоялась персональная выставка. Именно Венеция с ее устремленной в небесную высь архитектурой, обрамляющей узкие улочки-каналы, подсказала художнику ставший теперь узнаваемым вертикальный формат произведений. В России Валерий Потапов выбирает города с древней историей и градообразующей храмовой архитектурой — Рязань, Коломну, Зарайск, Владимир, Ростов, Суздаль, Переславль-Залесский. Заглядывает он и в отдаленные, ныне ничем не примечательные села, где храм или руины, оставшиеся от него, напоминают о богатом историческом прошлом.

Валерий Потапов работает в жанре городского, точнее, архитектурного пейзажа, как правило, безлюдного. И это намеренное и часто невозможное «неприсутствие» человека в городской среде позволяет воспринимать произведения художника как портреты городов. У каждого — свой характер (контур, колорит), свое настроение (цвет неба, яркость солнечных бликов и приглушенность оттенков в тумане и сумерках). У архитектуры в живописи Валерия Потапова строгая, графичная основа, примат прямой линии, еще немного — и это уже дизайн. И все же она остается в живописном поле благодаря неурбанистическим пейзажным элементам — небу, воде, деревьям, земле, которые не меняют основной «портрет», но оживляют его более свободной манерой письма, оттеняют его главенствующую лаконичность. Картины художника лишены случайностей, их декоративность решает определенную монументальную задачу: это не психологический портрет места, а индуктивный взгляд на город, выражение через знаковое архитектурное сооружение того, что скрыто от глаз зрителя. Последнее особенно заметно в русском цикле — в качестве объекта-символа места художник выбирает старинный храм.

Графика художника, несмотря на те же самые темы и задачи, иная — не столь прямолинейная и статичная. Она более «подвижная», мягкая, детальная, что напрямую связано с выбором материала — пастели. Но и здесь художник ограничивает себя во избежание лишнего: в каждой работе он использует два, реже три цвета, контрастных или сближенных по тону. Часто третьим является цвет бумаги, который, с одной стороны, помогает, с другой — усложняет задачу автору. Детальность проработки архитектурных элементов карандашом совместно с цветовым минимализмом помогает избежать ощущения эскизности, быстроты запечатления натуры — зритель видит тщательную работу с материалом в процессе создания образа. Сегодня именно графика художника является приоритетным направлением в его поисках и пластических экспериментах.