Валентина Рязанова и группа «Вега»

Впервые на сцене кафе!
Рязанская группа «Вега» — это пять музыкантов-профессионалов, которых меломаны города знают по другим многочисленным проектам. Они объединились, чтобы представить вам нестареющую ретро-классику в новой джазовой и фанк-аранжировке.
Солистка группы, Валентина Рязанова, споет русские народные песни, советскую эстраду, романсы, а также произведения на стихи С. Есенина. А ее коллеги свежими, нестандартными аранжировками дополнят традицию, подарят песням новую жизнь. Будет и джаз, и эстрада, и даже горячий фанк и свинг в ритм-секции и гитарных партиях. А «народный», богатый вокал Валентины будет поддержан баяном.
На сцене:
- Валентина Рязанова — вокал, вокал, исполнительница современной авторской русской песни,
- Вячеслав Сергеев — перкуссия,
- Дмитрий Козырев — баян,
- Константин Панкратов — гитара,
- Виктор Голованов — бас-гитара.
Программа рассчитана на любой возраст, ждем целые семьи!
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