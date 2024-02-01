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Валентин Сидоров
28 апреля в 18:00
Концерты

Валентин Сидоров

МКЦ

Валентин Сидоров — стендап-комик, актер театра и кино, резидент проекта StandUp Show на ТНТ. Его выступления пронизаны иронией и сарказмом, а актерское образование помогает раскрыть то, о чем невозможно сказать словами. Приглашаем вас на концерт одного из самых талантливых стендап-комиков страны с многолетним опытом выступлений. Вы сможете насладиться уникальным комедийным выступлением, которое основано на актуальных и интересных темах, жизненных ситуациях, социальных проблемах и культурных стереотипах. Он с легкостью найдет смешные моменты в самых обычных ситуациях, а также использует самоиронию и пошутит о себе. Концерт обещает быть незабываемым и веселым. Вы получите уникальный шанс насладиться высококлассным юмором и провести время с умным и талантливым артистом, который с легкостью завоевывает сердца аудитории. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего тура и получить заряд позитивных эмоций и веселья.

Возраст
18+
Жанры
Юмор